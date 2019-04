Actualidade

O centro comercial Almada Fórum, no distrito de Setúbal, foi evacuado hoje à noite devido a um incêndio que, pelas 22:00, ficou dominado e não causou feridos, disse à Lusa fonte daquela superfície comercial e da Proteção Civil.

Segundo a fonte do Almada Fórum, o incêndio ocorreu num dos restaurantes do centro, cerca das 21:00, tendo ficado circunscrito a esse estabelecimento. Além disso, adiantou, não há registo de feridos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, as chamas deflagraram numa conduta de extração de fumos de um restaurante do centro comercial.