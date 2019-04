Actualidade

A seleção portuguesa de hóquei em patins empatou hoje com a Espanha (4-4), na terceira jornada do Grupo A do Torneio de Montreux, assegurando o primeiro lugar e a passagem às meias-finais, nas quais vai encontrar a Itália.

Os espanhóis adiantaram-se no marcador aos oito minutos, por intermédio de Lluis Ricart, mas Portugal restabeleceu a igualdade logo no minuto seguinte, através de Gonçalo Alves.

Logo na jogada seguinte, César Carballeira voltou a adiantar a Espanha, mas Hélder Nunes, aos 16 minutos, fixou o 2-2 com que o jogo chegou ao intervalo.