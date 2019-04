Actualidade

O Presidente da República "tem procedido a todas as diligências ao seu alcance e ao mais alto nível" no caso do empresário português Américo Sebastião, desaparecido em Moçambique em julho de 2016, garantiu hoje a Presidência da República Portuguesa.

"Tal como com outros cidadãos portugueses em idênticas circunstâncias, o Presidente da República não só acompanha, como tem procedido a todas as diligências ao seu alcance e ao mais alto nível, relativamente ao desaparecimento de Américo Sebastião na República de Moçambique, desde o momento em que ocorreu no Verão de 2016", lê-se numa nota publicada hoje no site oficial da Presidência da República Portuguesa.

Esta garantia surgiu depois de, em 02 de abril, a eurodeputada portuguesa Ana Gomes ter apelado a Marcelo Rebelo de Sousa para que interviesse junto das autoridades moçambicanas no caso de Américo Sebastião.