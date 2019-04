Actualidade

As autoridades norte-americanas realizaram esta sexta-feira a primeira detenção ligada ao assalto à embaixada da Coreia do Norte em Madrid, no passado dia 22 de fevereiro, avançou a imprensa local.

De acordo com o jornal The Washington Post, as autoridades detiveram o antigo marinheiro dos EUA Christopher Ahn, alegado membro do grupo de dissidentes Cheollima Civil Defense (CDC), empenhado em destronar o regime norte-coreano.

Agentes federais norte-americanos revistaram ainda o apartamento de Adrian Hong, líder do grupo, noticiou o mesmo jornal, citando duas pessoas próximas à investigação.