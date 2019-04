Moçambique/Dívidas

O empresário moçambicano Salimo Abdula considerou, em entrevista à Lusa, que os credores de Moçambique "não vão avançar" com negociações enquanto a justiça não concluir o processo designado de "dívidas ocultas".

"Penso que os credores não vão avançar enquanto a justiça não finalizar o processo. Acho que uma questão está dependente da outra. Depois de a justiça concluir o julgamento, penso que o passo seguinte" é "ver quem é o culpado e negociar a dívida", afirmou numa entrevista à Lusa, o empresário, dono de uma das maiores empresas de Moçambique, a Intelec (grupo que atua nos setores da Energia, Publicidade, Turismo, Finanças, Recursos Minerais, Telecomunicações, Imobiliária e Consultoria.

A Procuradoria-Geral da República de Moçambique (PGR) anunciou no dia 22 de março que 28 pessoas foram constituídas arguidas no âmbito do processo das dívidas ocultas, tendo sido remetida ao tribunal a acusação contra 20 delas.