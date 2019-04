Actualidade

O presidente da Confederação Empresarial da CPLP defendeu hoje que a Guiné Equatorial não deve ser afastada da organização e estão preocupados com posições públicas de governantes sobre aquele país-membro.

"Tivemos uma reunião da comissão executiva da confederação nesta segunda-feira e falamos sobre este assunto e, mesmo alguns elementos representantes de Portugal, mostraram-se muito preocupados por afirmações vindas de governantes de Portugal" relativamente à Guiné Equatorial, afirmou Salimo Abdula, em entrevista à Lusa em Lisboa.

O empresário moçambicano recentemente reeleito para um segundo mandato à frente da Confederação Empresarial da Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CE-CPLP), defendeu ainda que "a Guiné Equatorial está a precisar de se abrir à comunidade" e reforçar a sua "convivência com a Europa, com a Ásia, e outros países com mais experiência no plano democrático".