Actualidade

A Rússia está empenhada no projeto de construir "uma grande Eurásia" que englobe a China e a Índia e no âmbito de uma relação amigável com a Europa, disse à Lusa o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo.

"Agora existe o nosso grande projeto de construir uma grande Eurásia, não uma grande Europa mas uma grande Eurásia, incluindo a China, a Índia, e em correlação com o grande projeto estratégico da China 'One Belt, One Road' [Uma Faixa, Uma Rota]", assinalou em entrevista à Lusa Alexander Grushko, que na quinta-feira manteve em Lisboa consultas políticas bilaterais centradas na intensificação do comércio e investimento e no reforço da cooperação no domínio cultural, para além da troca de pontos de vista sobre temas da agenda internacional.

"É uma estranha abordagem o facto de algumas pessoas no Ocidente acreditarem que o Ocidente será sempre superior face a outras nações, porque o mundo mudou drasticamente. Tornou-se multipolar", insistiu o responsável russo, 63 anos, no serviço diplomático desde 1977 e que entre 2012 e 2018 foi o representante permanente da Rússia na NATO, em Bruxelas.