Actualidade

Os egípcios começam hoje a votar no referendo sobre as alterações à Constituição, que permitirão a Abdel Fatah al-Sissi, Presidente desde 2014, continuar no poder até 2030.

Durante semanas, as ruas do Cairo e de outras cidades do país viram florescer cartazes favoráveis à revisão da Constituição de 2014, que limita a dois o número de mandatos presidenciais.

As emendas que permitem alargar o mandato do Presidente de quatro para seis anos, com término em 2024, foram aprovados na terça-feira no parlamento, por esmagadora maioria. O chefe de Estado poderá então apresentar-se a um terceiro mandato e governar até 2030.