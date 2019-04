Actualidade

A Operação Páscoa 2019 da GNR registou nos dois primeiros dias um total de 438 acidentes, dos quais resultaram 10 feridos graves, segundo dados hoje divulgados pela força de segurança.

A operação, que teve início na quinta-feira, dia 18 de abril, já fiscalizou 9.100 condutores, dos quais 120 conduziam com excesso de álcool, tendo sido detidos 52 por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Em comunicado, a GNR revela que foram ainda detidas 18 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.