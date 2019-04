Acidente/Madeira

Doze feridos do acidente com um autocarro turístico partiram hoje do Aeroporto da Madeira, cerca das 12:00 horas, a bordo de um avião alemão equipado com meios hospitalares, com destino a Colónia, após operação de transferência que durou duas horas.

"Cada doente saiu com um intervalo de 20 minutos do Hospital [Central do Funchal]. Não perdemos muito tempo: o primeiro doente partiu cerca das 08:40 do hospital e chegou ao aeroporto [a cerca de 15 quilómetros] às 09:05", disse o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, indicando que o último doente entrou no avião cerca das 11:30 horas.

O governante vincou, em conferência de imprensa no aeroporto, que a operação foi montada com "muita seriedade e muita responsabilidade" pelo Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) e pela Proteção Civil, tendo envolvido ambulâncias de seis corporações de bombeiros e da Cruz Vermelha Portuguesa.