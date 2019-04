Actualidade

O ataque lançado hoje por um grupo de homens-bomba e homens armados contra prédios do governo no centro de Cabul terminou e "todos os bombistas suicidas foram mortos", anunciou o Ministério do Interior no Twitter.

"Ataque contra os correios centrais: operações concluídas. Todos os bombistas suicidas foram mortos e mais de 2.000 civis resgatados", indicou o ministério após cerca de seis horas de cerco ao prédio, citado pela agência France Press.

Seis pessoas ficaram feridas, de acordo com uma primeira avaliação feita por um porta-voz do Ministério da Saúde e o ataque não foi reivindicado.