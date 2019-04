Actualidade

A grua que caiu hoje numa rua da cidade do Porto provocou o desalojamento de uma família e danos em nove casas, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto.

Uma família com três elementos ficou com a casa sem condições de habitabilidade, nove habitações foram afetadas e não houve feridos, disse à agência Lusa fonte do CDOS do Porto, referindo que "três das casas estavam devolutas" e que as restantes seis casas eram habitadas.

O alerta da queda da grua na rua da Corticeira, freguesia da Sé (zona das Fontainhas), foi dado às 13:43, disse fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.