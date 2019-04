Actualidade

O Desportivo de Chaves conseguiu hoje uma vitória fundamental na luta pela manutenção na I Liga portuguesa de futebol, ao ganhar no reduto do Moreirense, quinto classificado, por 1-0.

Um golo do central sérvio Nikola Maras, aos 72 minutos, de cabeça, na sequência de um livre apontado pelo arménio Ghazaryan, selou o quarto triunfo fora dos flavienses, que só tinham somado um ponto nos últimos três jogos.

O 'onze' de José Mota subiu ao 16.º lugar, com 28 pontos, a três do Tondela (15.º) e a quatro de Vitória de Setúbal (13.º) e Boavista (14º), enquanto o Moreirense segue em quinto, quatro pontos à frente do Vitória de Guimarães.