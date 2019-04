Actualidade

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, prometeu hoje que vai pedir uma investigação sobre as gruas instaladas na cidade, avisando ainda que vai pedir ao Governo alteração das regras das licenças destes equipamentos.

"Iremos tomar medidas no sentido de, por um lado, pedir ao Governo a alteração das regras que se aplicam nestas situações e, por outro lado, vou dar ordem à fiscalização para investigar tudo aquilo que se passa com as gruas que estão instaladas na cidade do Porto", declarou aos jornalistas Rui Moreira, depois de visitar o local onde uma grua atingiu nove casas e provocou o desalojamento de uma família.

A grua que caiu hoje à tarde na rua Corticeira, junto ao rio Douro e da zona histórica da cidade do Porto, provocou o desalojamento de uma família de três elementos e danos materiais em nove casas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) do Porto.