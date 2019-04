Actualidade

A Juventus conquistou hoje o seu oitavo título consecutivo de campeã italiana de futebol e 35.º da sua história, ao vencer em casa a Fiorentina por 2-1, em encontro da 33.ª jornada.

A formação 'viola' marcou primeiro, aos seis minutos, pelo sérvio Nikola Milenkovic, mas a 'velha senhora', deu a volta, com tentos do brasileiro Alex Sandro, aos 37, e do argentino German Pezzella, aos 53, na própria baliza.

Os portugueses João Cancelo e Cristiano Ronaldo, melhor marcador da equipa na prova, com 19 tentos, jogaram os 90 minutos nos campeões, que passaram a somar 87 pontos, em 33 jogos, contra 67, em 32 encontros, do Nápoles, segundo classificado.