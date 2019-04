Actualidade

O defesa Jardel mostrou-se hoje "orgulhoso" pelos 250 jogos ao serviço do Benfica e elegeu o golo ao Sporting, em 2015, e a conquista do tetracampeonato nacional de futebol como os momentos "mais especiais" ao serviço dos 'encarnados'.

"São bastantes jogos. É um sonho para qualquer jogador atingir essa marca numa grande equipa da Europa, a maior de Portugal. Estou muito feliz por poder inscrever o nome na história do Benfica. É um orgulho enorme", afirmou o central, em declarações prestadas à BTV.

Jardel, de 33 anos, que atingiu a marca redonda na quinta-feira, na derrota do Benfica em Frankfurt, para a Liga Europa (2-0), chegou à Luz a meio da temporada 2010/11, proveniente do Olhanense, tendo sucedido esta época a Luisão como 'capitão' do conjunto da Luz, uma condição que considera ser "muito especial".