Actualidade

A Comissão Política do PSD de Vila do Conde alertou hoje para o "grave problema" do assoreamento na foz do rio Ave, fazendo a pé, pela água, a travessia entre as duas margens.

Com esta iniciativa, os social-democratas vila-condenses quiseram provar que a navegabilidade na barra local, que dá acesso ao porto de pesca, à marina e aos estaleiros navais existentes, é "praticamente impossível", exigindo medidas para resolver a situação.

"Muitos poderão dizer que esta Comissão Política é milagreira por fazer esta travessia a pé e pela água, mas não somos. O que fica provado é que são precisas políticas de médio e longo prazo para resolver esta questão do assoreamento", começou por dizer Miguel Pereira, líder do PSD/Vila do Conde.