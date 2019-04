Actualidade

Quatro pessoas ficaram feridas hoje à noite em "agressões com uso de arma branca" em Fermentões, no concelho de Guimarães, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Guimarães.

De acordo com a mesma fonte, o alerta para "agressões com uso de arma branca na via pública", na Travessa do Quintal, foi recebido pelas 22:15.

No local, os bombeiros encontraram quatro pessoas feridas, embora a fonte não soubesse adiantar o estado das vítimas.