O suspeito de ter esfaqueado no sábado à noite quatro pessoas em Guimarães, duas das quais ficaram em estado grave, já foi detido pela PSP, disse hoje à Lusa fonte do Comando Nacional daquela força policial.

"O suspeito foi detido pela PSP, que continua as investigações", disse à Lusa fonte do Comando Nacional, escusando-se a adiantar mais dados sobre a detenção.

Quatro pessoas ficaram feridas no sábado à noite em "agressões com uso de arma branca" em Fermentões, no concelho de Guimarães, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Guimarães.