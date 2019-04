Actualidade

O número de mortos no desabamento de dois edifícios, no dia 12 no Rio de Janeiro, Brasil, subiu para 22, depois de terem sido encontrados no sábado os corpos de duas crianças entre os escombros, anunciaram os bombeiros.

Embora a identidade das crianças ainda não tenha sido divulgada, a agência EFE recorda que na lista de desaparecidos constavam dois irmãos, de seis e quatro anos, cujos pais também morreram no desabamento.

De acordo com o porta-voz dos bombeiros do Rio de Janeiro, citado pela agência France-Presse (AFP), uma pessoa continua desaparecida. O desabamento, no bairro de Muzema, zona oeste da capital carioca, provocou também cerca de uma dezena de feridos, três dos quais continuavam internados no sábado.