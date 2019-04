Actualidade

Pelo menos 80 pessoas ficaram hoje feridas na sequência de explosões que ocorreram em duas igrejas no Sri Lanka, incluindo na capital, enquanto decorria a missa de Páscoa, noticiou a agência France-Presse (AFP).

"Oitenta pessoas foram já admitidas e estão mais a caminho", disse fonte hospitalar à AFP.

A primeira explosão ocorreu numa igreja na capital do país, Colombo, e a segunda em Negombo, ao norte da capital e onde há uma forte presença católica, de acordo com a agência Associated Press (AP).