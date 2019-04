Actualidade

Membros do Governo de Jair Bolsonaro, senadores, deputados e governadores, juízes e académicos brasileiros e portugueses vão debater Justiça e Segurança no Fórum Jurídico de Lisboa, a partir de segunda-feira, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Durante três dias, o VII Fórum Jurídico de Lisboa, com abertura do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai analisar e debater soluções, ações e políticas públicas nos domínios da segurança, seguridade social, criminalidade organizada, reformas da Justiça e inteligência artificial, além de 'fake news', redes sociais e inteligência artificial.

Os ministros da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sérgio Moro, do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, e do Superior Tribunal de Justiça, Luis Felipe Salomão, entre outros, integram o grupo de palestrantes do Fórum Jurídico, iniciativa promovida pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas (ICJD) da Faculdade de Direito de Lisboa, pelo Centro de Investigação de Direito Público (CIDP) da Universidade de Lisboa e a Fundação Getúlio Vargas (Brasil).