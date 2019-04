Actualidade

O documentário "Portuguese in Hawaii", que revela a dimensão e alcance da diáspora portuguesa no Havai, vai ter estreia nacional na ilha da Madeira a 27 de abril, disse à Lusa o realizador do filme, Nelson Ponta-Garça.

O documentário será exibido no auditório do Centro Cultural John dos Passos, em Ponta do Sol, numa estreia a convite do governo regional no âmbito das comemorações dos 600 anos do Descobrimento das ilhas da Madeira e do Porto Santo.

"Estrear na Madeira é fantástico", afirmou Nelson Ponta-Garça, apontando para o facto de os seus dois documentários anteriores, "Portuguese in California" e "Portuguese in New England", se terem focado no legado dos Açores, "de onde é oriunda a maior parte dos portugueses na América".