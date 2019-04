Actualidade

O Coro Alto da Igreja do Convento da Esperança, em Ponta Delgada, esteve até agora fechado ao público, mas está a ser restaurado e poderá ser visitado durante as festividades do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

O espaço alberga um vasto património de objetos pessoais de devoção, levados pelas irmãs Clarissas ao longo de vários séculos, e está a ser alvo de uma intervenção de conservação e restauro, iniciada em setembro e que deve terminar entre final de abril e meados de maio - a tempo das festividades do Senhor Santo Cristo dos Milagres, entre 24 e 30 de maio, uma das celebrações religiosas mais importantes do arquipélago.

Ao todo vão ser restaurados 14 oratórios, três retábulos, dois portais, quatro pinturas de cavalete, outras quatro, integradas na Capela dos Passos, de menores dimensões e de estrutura oval, 14 esculturas de roca e 24 esculturas de vulto.