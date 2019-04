Actualidade

A Associação dos Inquilinos Lisbonenses (AIL) considerou hoje "positivo" o impacto das novas regras do alojamento local no mercado de arrendamento, enquanto a Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) criticou o "caráter drástico" de medidas que têm afastado os investidores.

"As novas regras vêm resolver alguma questão da liberalização em que se encontrava o alojamento local", declarou à Lusa o presidente da AIL, Romão Lavadinho, manifestando-se a favor das restrições ao exercício da atividade, no sentido de desincentivar os proprietários a retirem as casas do arrendamento tradicional para o alojamento local.

Neste sentido, o representante dos inquilinos apoiou a decisão da Câmara de Lisboa de suspender novos registos de alojamento local em bairros do centro histórico da capital, indicando que a medida "veio resolver muitos dos problemas e hoje o alojamento local está a começar a normalizar-se".