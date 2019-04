Sri Lanka

O Papa Francisco expressou hoje a sua "tristeza" perante os ataques mortais no Sri Lanka neste domingo de Páscoa, mostrando-se próximo de "todas as vítimas de tal violência cruel".

Pelo menos 158 pessoas, entre os quais um português, foram mortas hoje no Sri Lanka numa série de explosões que ocorreram em hotéis e igrejas, onde estava a ser celebrada a missa da Páscoa.

"Soube, com tristeza, da notícia dos graves atentados, precisamente hoje, dia de Páscoa, que trouxe dor e luto em várias igrejas e outros locais de encontro no Sri Lanka", disse o Papa perante milhares de pessoas concentradas na Praça de São Pedro, no Vaticano, a assistir à missa pascal.