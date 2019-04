Actualidade

Pelo menos 10 soldados malineses foram hoje mortos num ataque de presumíveis jihadistas contra um acampamento militar na cidade de Guire, perto da fronteira com a Mauritânia, disse uma fonte de segurança do Mali à agência France Press.

"Há pelo menos dez militares mortos, os terroristas vieram da floresta de Wagadou", um refúgio de islamitas do Mali há anos, vinham de motociclos e carrinhas pick-ups", afirmou a fonte de segurança que pediu anonimato.

As Forças Armadas do Mali (FAMa) confirmaram o ataque no Twitter: "Os #FAMa foram atacados no domingo, 21 de abril de 2019, por volta das 5:00 no #Guire, na área de #Nara. Foram enviados reforços. Estão em curso avaliações".