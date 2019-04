Sri Lanka/Ataques

O Presidente francês, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, manifestaram o seu pesar e condenaram os ataques no Sri Lanka que hoje mataram pelo menos 187 pessoas.

"Profunda tristeza após os ataques terroristas em igrejas e hotéis no Sri Lanka. Condenamos veementemente esses atos hediondos. Toda a nossa solidariedade com o povo do Sri Lanka e nossos pensamentos para todos os parentes das vítimas neste dia da Páscoa", escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, na rede social Twitter.

Também a chanceler alemã, Angela Merkel, condenou o "ódio religioso e intolerância que se manifestaram tão terrivelmente hoje [e que] não devem prevalecer", segundo uma mensagem colocada no Twitter por um porta-voz.