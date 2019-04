Actualidade

O treinador Bruno Lage admitiu hoje que está pressionado para vencer o Marítimo e recuperar a liderança da I Liga portuguesa de futebol, mas relembrou que sente essa pressão desde que assumiu a liderança do Benfica.

"A pressão existe sempre nas grandes equipas. Sentimos essa pressão, mas desde o início. São cinco finais e a pressão é chegar ao jogo, fazer boas exibições, proporcionar bons espetáculos e, nesta fase de autênticas finais, errar o menos possível e conquistar os três pontos, para acabar na primeira posição", disse Lage.

Sobre o adversário no jogo de encerramento da 30.ª jornada do campeonato, Bruno Lage disse tratar-se de uma "equipa muito competente, que está à procura de pontos pela manutenção, organizada e aguerrida, à imagem do seu treinador", mas reafirmou que o objetivo é "conquistar mais três pontos e seguir em frente".