Actualidade

O Benfica assegurou hoje a vitória na fase regular do campeonato nacional de futsal, ao golear por 4-0 no reduto do Sporting de Braga, em encontro da 26.ª e última jornada.

A formação 'encarnada' fechou a prova com um total de 75 pontos, correspondentes a 25 vitórias e apenas uma derrota, por 6-1 no reduto do campeão em título Sporting, em 19 de fevereiro, em embate da 19.ª ronda.

Rafael Henmi, na primeira parte, e André Coelho, Fits e Tiago Brito, na segunda, apontaram os tentos dos 'encarnados', que fecharam a fase regular também com o melhor ataque (149 golos marcados) e a melhor defesa (35 sofridos).