Sri Lanka/Ataques

As autoridades do Sri Lanka detiveram mais cinco pessoas por suspeita de envolvimento na vaga de atentados de hoje no país, que provocaram pelo menos 207 mortos, aumentando para 13 o número de detidos, anunciou a polícia local.

Segundo um porta-voz da polícia, citado pela agência The Associated Press, 13 pessoas foram já detidas por suspeita de envolvimento nos ataques de hoje. Antes, o primeiro-ministro cingalês, Ranil Wickremesinghe, tinha anunciado a detenção de oito pessoas.

Ainda de acordo com o porta-voz da polícia local, além das 13 detenções, foi apreendido um veículo que deverá ter sido usado para transportar os suspeitos para Colombo. Além disso, as autoridades identificaram uma casa usada pelos suspeitos.