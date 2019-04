Actualidade

Um acidente, que envolveu um automóvel e três motos, hoje à tarde em Recarei, no concelho de Paredes, provocou dois mortos e dois feridos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

De acordo com a mesma fonte, um dos feridos ficou em estado grave.

O alerta para o acidente, que aconteceu no lugar de Valvide, foi dado cerca das 17:20.