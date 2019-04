Sri Lanka/Ataques

Uma bomba artesanal foi descoberta e desativada perto do principal aeroporto de Colombo, capital do Sri Lanka, informou hoje a polícia local.

Uma fonte policial disse à agência de notícias France-Presse que uma bomba artesanal foi encontrada no final do domingo numa estrada que liga o terminal principal do aeroporto, que permanece aberto sob fortes medidas de segurança, após os ataques de donmingo terem cusado pelo menos 207 mortos, incluindo um cidadão português.

As oito explosões provocaram ainda 450 feridos.