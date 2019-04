Sri Lanka/Ataques

O Presidente da China, Xi Jinping, condenou hoje os ataques de domingo contra igrejas e hotéis no Sri Lanka, que causaram pelo menos 290 mortos, incluindo dois cidadãos chineses, e expressou solidariedade para com as vítimas.

Oito explosões mataram, no domingo, pelo menos, 290 pessoas, entre as quais um português residente em Viseu, e causaram 500 feridos, segundo o último balanço divulgado hoje pelas autoridades.

Numa mensagem enviada ao homólogo do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, citada pela agência noticiosa oficial Xinhua, Xi afirmou estar consternado ao saber das várias explosões.