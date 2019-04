Actualidade

O pianista Vasco Dantas participa esta semana no Festival Piano on the Rocks, no Arkansas, nos Estados Unidos, e atua em Filadélfia, antecipando a sua estreia em novembro no Carnegie Hall, em Nova Iorque.

Vasco Dantas toca de 26 a 28 deste mês no Festival Piano on the Rocks, em Sedona, cidade no Estado norte-americano do Arizona, onde se apresentou no ano passado.

No dia 26, na Igreja de Red Rocks, toca a solo "Arabesques sobre 'Danúbio Azul'", de Johann Strauss e Schulz-Evler, e "El Choclo", de Angel Villobo, segundo transcrição de Kyoko Yamamoto, com Sandrine Erdely-Sayo.