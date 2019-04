Actualidade

Um espetáculo evocativo e uma viagem poética sobre o fazer teatral é como a responsável do Teatro do Vestido, Joana Craveiro, definiu "Ocupação", trabalho que concebeu, dirige e estreia na quarta-feira, no Teatro Municipal S. Luiz, em Lisboa.

A realizar ao longo do espaço de todo o teatro e sobre ele, "Ocupação" tem por objetivo levar o espectador a "perder-se" num percurso que Joana Craveiro não revela de antemão, mas que será conduzido por grupos de cinco atores, segundo a diretora do Teatro do Vestido.

"Ocupação" resulta do convite que a diretora artística do S. Luiz, Aida Tavares, endereçou à dramaturga, atriz e encenadora, para que concebesse um trabalho alusivo ao 125.º aniversário do teatro, que se assinala no próximo dia 22 de maio.