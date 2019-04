Actualidade

Os quatro jovens assassinados pela PIDE, em 25 de Abril de 1974, são lembrados em "Ocupação", um percurso pela memória e pelo "fazer teatral", que a encenadora Joana Craveiro estreia na quarta-feira, no Teatro S. Luiz, em Lisboa.

Situado na Rua António Maria Cardoso, a escassos metros do edifício que foi a sede da Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) - a polícia política da ditadura - o Teatro S. Luiz é palco de um percurso que evoca a sua história, mas também a história da cidade e de modos de vida ao longo de décadas.

A resistência dos agentes da PIDE, quando a ditadura já caíra na rua, o peso da censura e o afastamento de Maria Barroso dos palcos são histórias que "Ocupação" evoca, no percurso imaginado pela atriz, encenadora e diretora artística do Teatro do Vestido, para as diferentes zonas do Teatro S. Luiz, que a peça "ocupa" e através das quais vagueia.