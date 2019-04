Actualidade

O barril de petróleo Brent para entrega em junho tocou hoje um novo máximo anual, acima dos 74 dólares.

O petróleo de referência na europa abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, onde cerca das 8:00 TMG se cotava a 74,20 dólares por barril, mais 3% do que no final da sessão anterior, na passada quinta-feira.

Esta nova subida coloca o Brent num nível máximo desde novembro de 2018. Em finais de 2018, o petróleo cotava-se a 49,93 dólares e desde então subiu 25 dólares, cerca de 50%.