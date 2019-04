Actualidade

Seis pessoas morreram nos mais de 760 acidentes rodoviários registados pela GNR na Operação Páscoa, que termina no final do dia e durante a qual já foram detidos mais de 120 condutores por excesso de álcool do sangue.

Segundo os dados revelados hoje pela GNR, foram registados desde o início da Operação Páscoa 764 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 27 feridos graves e seis vítimas mortais.

Até ao final do dia de domingo foram fiscalizados 17 mil condutores, dos quais 303 conduziam com excesso de álcool e, destes, 123 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2g/l.