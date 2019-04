Actualidade

O capitão da equipa de futsal do Sporting classificou hoje a fase final da Liga dos Campeões como "a mais competitiva dos últimos anos" e mostrou-se convicto de que os 'leões' podem chegar ao título.

"Acredito que é a 'final four' mais competitiva dos últimos anos", afirmou João Matos no aeroporto de Lisboa, na partida da equipa para Almaty, no Cazaquistão, onde vai decorrer a competição, entre sexta-feira e domingo.

O jogador do Sporting garantiu que a equipa, finalista vencida nas duas últimas edições, está de olhos postos no título: "Vamos estar supermotivados, por todas as razões, pela envolvência da competição e porque todos nos queremos e desejamos muito este título".