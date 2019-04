Actualidade

Portugal registou um défice nas contas externas de 1.181 milhões de euros em fevereiro, mais do dobro do registado no mesmo período de 2018, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

O défice acumulado conjunto das balanças corrente e de capital situou-se em 1.181 milhões de euros em fevereiro, mais do dobro do saldo negativo de 498 milhões de euros registado em igual período de 2018, informou hoje o banco central na nota de informação estatística sobre a evolução da balança de pagamentos em fevereiro.

"Para esta evolução contribuíram as balanças de bens, de serviços e de rendimento secundário, que foram parcialmente compensadas pelas balanças de rendimento primário e de capital", explica o supervisor.