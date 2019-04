Sri Lanka/Ataques

A polícia do Sri Lanka descobriu hoje 87 detonadores de bombas num terminal de autocarros na capital, Colombo, depois dos ataques no domingo de Páscoa que deixaram mais de 290 mortos e 500 feridos no país.

"Oitenta e sete detonadores foram descobertos num terminal de autocarros particular de Bastian Mawatha, em Pettah", informaram as forças de segurança num comunicado.

Este distrito está localizado a meio caminho entre hotéis de luxo à beira-mar e a Igreja de Santo António, locais dos ataques de domingo de Páscoa em Colombo.