Actualidade

Os efeitos das alterações climáticas na agricultura é o tema da edição deste ano da feira agropecuária Ovibeja, que arranca na quarta-feira, "cheia" e com "mais de mil expositores", para mostrar "todo o Alentejo deste mundo".

Houve "bastante procura de expositores, mais do que no ano passado" e a 36.ª Ovibeja vai decorrer "cheia" até domingo, no Parque de Feiras e Exposições de Beja - Manuel Castro e Brito, segundo Rui Garrido, presidente da associação ACOS - Agricultores do Sul, a organizadora da feira.

De acordo com a ACOS, a Ovibeja vai contar com "mais de mil expositores" de diversos setores de atividade e distribuídos por vários pavilhões temáticos instalados numa área de 10 hectares do parque.