O concurso público para a concessão do Paço Real de Caxias, em Oeiras, no distrito de Lisboa, foi hoje lançado pelo Governo, com o objetivo de recuperação do imóvel, atualmente degradado, para fins turísticos.

O concurso pretende concessionar a exploração do espaço por um período de 50 anos, ao abrigo do programa Revive, que tem o objetivo de valorizar e recuperar o património sem uso em diversos pontos do país, envolvendo vários ministérios e as autarquias.

O vencedor do concurso terá de recuperar o imóvel, atualmente muito degradado, estimando o Governo a necessidade de um investimento de 11,6 milhões de euros.