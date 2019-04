Actualidade

O antigo ministro da Segurança Pública do Brasil Raul Jungmann disse hoje que a legislação penal "contribui mais para agravar a segurança pública do que para resolvê-la" e que o Estado é "um associado do crime organizado".

"O Estado brasileiro é um associado do crime organizado do Brasil e a legislação tem contribuído mais para agravar a segurança pública do que para resolvê-la", disse o antigo governante logo no início da sua intervenção no painel sobre Segurança Pública, no âmbito do VII Fórum Jurídico de Lisboa, que decorre até quarta-feira na capital portuguesa.

"Estamos a alimentar o monstro para nos devorar", disse, explicando que mais de metade dos presos no Brasil são encarcerados devido a crimes de droga e roubo, com os homicídios a representarem 11%.