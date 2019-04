Actualidade

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego foi em março de 333.776, uma descida homóloga de 15,1% e um recuo de 2,6% face a fevereiro, divulgou hoje o Instituto do Emprego e Formação Profissional.

De acordo com os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em março havia menos 59.559 pessoas sem trabalho do que no mesmo mês de 2018.

Para esta descida homóloga contribuíram todos os grupos de desempregados, "com destaque para os homens", adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os que se encontravam inscritos há um ano ou mais nos centros de emprego, os que procuravam um novo emprego e os menos qualificados - com habilitações escolares equivalentes ao 1.º ciclo básico.