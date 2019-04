Actualidade

Os trabalhadores do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, suspenderam a greve marcada para os dias próximos dias 27 e 28, porque se chegou a um acordo para uma negociação com o conselho de administração, revelou o sindicato.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA/STE), a primeiro reunião protocolar com o conselho de administração da fundação CCB está marcado para 08 de maio.

"Durante este período de negociação serão debatidas questões relativas aos salários e respectiva tabela, carreiras e conteúdos funcionais, quadro de pessoal e será feita uma revisão conjunta do Regulamento de Pessoal", refere o sindicato em comunicado.