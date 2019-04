Actualidade

O festival de fotojornalismo Estação Imagem, que arranca na terça-feira, em Coimbra, vai contar com nove exposições, uma das quais que junta o trabalho de vários fotojornalistas em torno da passagem do ciclone Idai em Moçambique.

A exposição, intitulada "Resistir ao Idai", debruça-se sobre a passagem do ciclone por Moçambique, onde provocou pelo menos 603 mortos e afetou mais de 1,5 milhões de pessoas, reunindo trabalhos de Luís Barra, Leonel de Castro, André Catueira, Miguel Lopes, Tiago Miranda, Tiago Petinga, João Porfírio, Daniel Rocha e António Silva, informou a organização do festival.

As fotografias vão estar expostas até 21 de junho no Centro Cultural Penedo da Saudade, onde também vão estar presentes "Crinabel: Dentro e Fora do Palco", um trabalho de Paulo Pimenta em torno do grupo de teatro constituído por atores portadores de deficiência intelectual ou física, e uma exposição com fotografias de Desmond Boylan, fotojornalista que trabalhou para agências de notícias no Iraque, Albânia, Palestina e Cuba, país onde viria a falecer a 01 de janeiro deste ano.