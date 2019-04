Acidente/Madeira

Os três feridos do acidente com um autocarro de turismo no Caniço que ainda estão no Hospital Central do Funchal vão continuar internados, informou hoje o Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram).

As autoridades referem em comunicado que a vítima de nacionalidade alemã, do sexo feminino, se mantém internada e está a "evoluir favoravelmente".

Por outro lado, a mulher portuguesa, a guia intérprete, foi hoje submetida a uma intervenção cirúrgica que "correu de acordo com o expectável".