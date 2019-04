Actualidade

O Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, celebrado esta terça-feira, 23 de abril, será assinalado em várias zonas do país, inclui uma marcha, leituras de poemas, ciclos de concertos e exibições de filmes.

Na terça-feira, o Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL2027) irá celebrar o Dia Mundial do Livro com a marcha "Manifesta-te pela Leitura", em defesa do livro e da leitura.

A marcha terá início na Praça Luís de Camões, em Lisboa, seguirá pelo Chiado, com paragens para leituras em voz alta nas livrarias BD Mania, Bertrand, Férin e FNAC. O desfile será ainda acompanhado por músicos e artistas do Chapitô, que irão fazer a banda sonora desta festa do livro e da leitura, no centro da capital portuguesa.